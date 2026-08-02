Varanasi News: बनारस में फिर सर्किल रेट रहेगा यथावत

Varanasi News: वाराणसी में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने पुरानी रेट को बनाए रखा है। इसका असर किसानों और निबंधन विभाग पर पड़ा है। सर्किल रेट 2019 का ही लागू है। विकास प्राधिकरण ने कई नए गांवों को शामिल किया है। इसके बावजूद, किसानों को जमीन बेचने में कठिनाई हो रही है।

Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। सर्किल रेट में एक बार फिर कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने सर्किल रेट में किसी भी संशोधन करने से किनारा कर लिया है। एक अगस्त से पुरानी रेट बरकरार रहने से किसानों के साथ-साथ निबंधन विभाग को भी झटका लगा है। जमीन और प्लाट की रजिस्ट्रियां पुराने सर्किल रेट ही होंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। जनपद में अभी 2019 का सर्किल रेट लागू है। एक आंकड़े के मुताबिक विगत सात वर्षों में शहर के 30 फीसदी क्षेत्रफल का विस्तार हुआ है। नगर निगम का विस्तार 2021 में हुआ और 79 गांव शहर में शामिल हुए। नगर का क्षेत्रफल 82.10 वर्ग किमी से बढ़कर लगभग 190 से 200 वर्ग किमी हो गया। लगभग 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में शहरीकरण तेजी से हुआ। वहीं, विकास प्राधिकरण के दायरे में 215 नए गांव आ गए हैं। वीडीए की सीमा मिर्जापुर, चंदौली जनपद तक पहुंच गई है। क्षेत्रफल 793 वर्ग किमी से बढ़कर 1,073 वर्ग किमी हो गया है。

आवासीय परियोजनाओं में जमीन लेना भारी वीडीए औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर ट्रांसपोर्टनगर मोहनसराय और कल्लीपुर (राजातालाब) में आनंद काशी, मढ़नी, गंजारी में स्पोर्ट्स सिटी आवासीय योजनाएं ला रहा है। वहीं आवास विकास परिषद ने पिंडरा में काशी द्वार के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू किया है। इसके अलावा हर दिन निजी आवासीय परियोजनाएं भी विस्तार ले रही हैं। इस कारण सर्किल रेट से कई गुना बाजार रेट में वृद्धि हुई है। इससे किसानों को जमीन बेचना भारी पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं के लिए किसान जमीन देने में आनाकानी कर रहे हैं।

10 से 20 फीसदी वृद्धि का था प्रस्ताव निबंधन विभाग ने जुलाई में तहसीलों के कर्मचारियों की मदद से गांव-गांव और शहरी सीमा पर कई चरणों में सर्वे कराया। विगत कई वर्षों से सर्किल रेट नहीं बदलने से कई स्थानों पर भारी विसंगतियां भी हैं। इससे विभाग को स्टाम्प शुल्क की क्षति भी हो रही है। विवाद भी बढ़ रहे है। सर्वे के आधार पर विभाग ने नवविकसित और अर्द्धविकसित इलाकों में 10 से 20 फीसदी सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्ताव पर डीएम और एडीएम स्तर पर कई चक्रों में बैठक और वार्ता हुई। एक अगस्त से लागू होने वाली दर में निबंधन विभाग ने कोई वृद्धि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक विगत दिनों वाराणसी आए मुख्यमंत्री के समक्ष भी सर्किल रेट के संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। उनकी हरी झंडी न मिलने पर पुरानी दर ही लागू करनी पड़ी है।

कोट... सर्किल रेट में वृद्धि का फिलहाल कोई निर्णय नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि एक अगस्त के बाद आगे वृद्धि नहीं की जा सकती है। अभी कुछ बिंदुओं पर सर्वे चल रहा है। जरूरत पड़ी तो आगे भी नया दर लागू कर सकते हैं।

-सदानंद गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ए‌वं प्रभारी स्टाम्प

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सर्किल रेट में संशोधन का प्रस्ताव प्रशासन के पास भेजा गया था। अब तक वहां से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए पुरानी दरें ही फिलहाल लागू रहेंगी।

-धीरेंद्र कुमार सैनी, एआईजी स्टाम्प