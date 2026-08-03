Varanasi News: शहर उत्तरी की 60 कॉलोनियों में बिछेगी नई सीवर लाइन
Varanasi News: वाराणसी में सोमवार को चार परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, जिनमें नई सीवर लाइन बिछाने के लिए 23 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 60 कॉलोनियों तथा मोहल्लों को जलभराव और सीवर की समस्याओं से राहत मिलेगी। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यह परियोजनाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अर्थधारित सुविधाओं के विस्तार का हिस्सा हैं।
Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने रविवार को अपने शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में 24 करोड़ 42 लाख रुपये से चार परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। इसमें 23 करोड़ 86 लाख रुपये से 60 कॉलोनियों, मोहल्लों, बस्तियों एवं अपार्टमेंटों में नई सीवर लाइन बिछेगी। इससे हजारों परिवारों को जलभराव और सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। सर्किट हाउस परिसर में परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बताया कि 23.86 करोड़ रुपये से विधानसभा क्षेत्र के सात वार्डों के 60 मोहल्लों, कॉलोनियों, अपार्टमेंटों, बस्तियों और गलियों में सीवर लाइन का निर्माण होगा।
लंबे समय से सीवर की समस्या झेल रहे लोगों को इस परियोजना के पूरा होने के बाद बड़ी राहत मिलेगी।इससे पूर्व मंत्री ने हुकुलगंज वार्ड में 9.56 लाख, सारनाथ वार्ड के खजुही में 22.33 लाख एवं शिवपुर वार्ड की कुंदन नगर कॉलोनी में 27.66 लाख रुपये से इंटरलॉकिंग सड़क एवं सीसी ड्रेन निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस दौरान अरविंद सिंह, विवेक पांडेय, अतुल सिंह, दिलीप चौहान, मनोज सोनकर, पार्षद सिद्धनाथ शर्मा, अजीत सिंह, रतन कुमार मौर्य, कमलेश सोनकर, पार्षद अशोक मौर्य, संजय जायसवाल, मदन दुबे, संदीप रघुवंशी, राजेंद्र मौर्या, अभय पांडेय, लीला देवी, राजेंद्र यादव, सुशील गुप्ता, कुसुम पटेल, बलिराम कन्नौजिया, जितेन्द्र कुशवाहा, विनय सडेजा, दिनेश यादव, रोहित मौर्या मौजूद रहे।
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