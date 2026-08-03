Varanasi News: विष्णु प्रसाद बने आर्य समाज के प्रधान
Varanasi News: वाराणसी में आर्य समाज लल्लापुरा की साधारण सभा की बैठक में विष्णु प्रसाद आर्य को प्रधान चुना गया। इस निर्वाचन में गोपालजी आर्य वरिष्ठ उप प्रधान, ओम प्रकाश आैर उप प्रधान, तथा अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया।
Varanasi News: वाराणसी। आर्य समाज लल्लापुरा की साधारण सभा की रविवार को हुई बैठक में विष्णु प्रसाद आर्य को प्रधान चुना गया। चुनाव अधिकारी संजय सिंह की देखरेख में हुए निर्वाचन में वरिष्ठ उप प्रधान गोपालजी आर्य, उप प्रधान ओम प्रकाश आर्य, मंत्री अखिलेश आर्य, उप मंत्री प्रवीण आर्य एवं सत्यार्थ आर्य, प्रचार मंत्री सुधीर आर्य, कोषाध्यक्ष आकाश आर्य, पुस्तकाध्यक्ष राजकुमार आर्य और आर्य वीर दल अधिष्ठाता भोलानाथ आर्य चुने गए।
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