Varanasi News: त्रिकोणीय लड़ाई में राजकुमार, कांटे की टक्कर में संजीव विजेता
Varanasi News: वाराणसी में सेल्स टैक्स बार की नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। राजकुमार पांडेय को अध्यक्ष, संजय कुमार गौतम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संजीव पांडेय को सचिव निर्वाचित किया गया। कुल 333 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई अन्य पदों पर भी चुनाब प्रक्रिया सफलतापूर्वक आयोजित की गई।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। सेल्स टैक्स बार की नई कार्यकारिणी का चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। चेतगंज स्थित एसोसिएशन कार्यालय में वर्ष 2026-27 के लिए हुए चुनाव में राजकुमार पांडेय अध्यक्ष, संजय कुमार गौतम वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संजीव पांडेय सचिव निर्वाचित हुए। कुल 333 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एल्डर कमेटी के चेयरमैन एवं चुनाव प्रभारी अशोक कुमार साकूजा ने विजेताओं की घोषणा किया। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय लड़ाई में राजकुमार पांडेय को 155 मत प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर अरविंद चौरसिया को 141 एवं तीसरे स्थान पर हरिओम शरण श्रीवास्तव को 37 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार गौतम को 193 और उनके प्रतिद्वंदी श्याम सुंदर विश्वकर्मा को 133 मत हासिल हुए।
सचिव पद पर दो प्रत्याशियों के बीच कांटे का संघर्ष रहा। संजीव पांडेय 166 मत हासिल कर विजयी घोषित हुए जबकि उनके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने 160 मत प्राप्त किए।कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक कुमार राय, संयुक्त सचिव के पद पर विनीत गिरि निर्विरोध चुने गए। कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों में राजेश कुमार सिंह, संजय कुमार श्रीवास्तव, तरुण मुखर्जी, अरविंद गुप्ता, नितेश कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह, विनयकांत मिश्रा, अमित कुमार राय, आनंद मौर्या, गंगेश पांडेय, पंकज सिंह, उमेश सिंह, सुमित जायसवाल, अवनीकांत पांडेय आदि ने नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं।
लेखक के बारे मेंVachaspati Upadhyaya
शॉर्ट बायो :
वाचस्पति उपाध्याय
करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हूं। वर्तमान में हिन्दुस्तान वाराणसी यूनिट में कार्यरत हूं।
परिचय एवं अनुभव
वाचस्पति उपाध्याय हिन्दुस्तान समाचार पत्र के वाराणसी यूनिट में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। करीब 15 वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजनेस तथा आरएसएस बीट पर कार्य करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
वाचस्पति उपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत करियर्स 360 मैगजीन नई दिल्ली से किया। वर्ष 2010 में इस मैगजजीन में शिक्षा और करियर से जुड़े मुद्दों पर लेखन किया। इसके बाद वर्ष दिसंबर 2011 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिन्दुस्तान के हिन्दुस्तान जॉब्स में कार्य शुरू किया। फिर करीब छह माह बाद गुरुग्राम में जुलाई 2015 तक रिपोर्टिंग किया। अगस्त 2015 से वाराणसी यूनिट में कार्यरत हूं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएचयू से अर्थशास्त्र में स्नातक, इतिहास में स्नातकोत्तर करने के बाद मुंबई स्थित जर्नलिज्म मेंटर संस्था से मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा किया। वर्तमान में नगर निगम, वाराणसी विकास प्राधिकरण, आरएसएस, बिजनेस बीट पर कार्य कर रहा हूं।
विजन
वाचस्पति उपाध्याय का मानना है कि पुष्ट होने वाले और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता इसकी आधारशिला है।
विशेषज्ञता
जनता के मुद्दों पर आधारित रिपोर्टिंग करना और जन समस्याओं का समाधान करते हुए अपने पाठकों और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खबरें लिखना।
अपने बीट से इतर बड़े आयोजनों को प्रतिद्वंदी अखबारों की तुलना में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना।
इंटरनेशनल टेंपल कांक्लेव, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह, पिछले वर्ष मुंबई में इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 समेत बनारस की प्राचीन धार्मिक संस्थाओं के विशेष आयोजनों को बेहतर तरीके से लिखना।
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