Varanasi News: वरुणा पर बनेगा नया पुल, दो लाख आबादी को होगा फायदा
Varanasi News: वाराणसी में वरुणा नदी पर एक नया पुल बनेगा, जिसकी लागत लगभग 23 करोड़ होगी। यह पुल लोहता और शिवपुर के पास के दर्जन भर गांवों के लगभग 2 लाख लोगों के लिए आवागमन को सरल बनाएगा। यह प्रस्ताव विधायक डॉ. सुनील पटेल ने दिया था, और इसे यूपी राज्य सेतु निगम ने मंजूरी के लिए भेजा है।
Varanasi News: वाराणसी/लोहता, हिटी। वरुणा पर एक और नया पुल बनाने की तैयारी है। कोटवां से टड़िया तक प्रस्तावित इस पुल पर लगभग 23 करोड़ खर्च होंगे। तकरीबन 100 मीटर लम्बा और 7.5 चौड़ा पुल लोहता और शिवपुर के आसपास के दर्जन भर गांवों के करीब दो लाख लोगों का आवागमन आसान करेगा। वरुणा पर इस नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल ने दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव लखनऊ स्थित मुख्यालय को भेजा। नए पुल से कोरौत, सिरसा, कोटवां, छितौनी, टड़िया, ककरहिया, सरहरी, लखनीपुर समेत कई अन्य गांवों के तकरीबन दो लाख लोगों के फायदा मिलेगा।
इसके दायरे में आने वाले कोटवां गांव की आबादी ही तकरीबन 50 हजार है। दूरी घटने से ग्रामीणों का आवागमन काफी आसान होगा। 7.5 मीटर चौड़े इस पुल से चारपहिया और बड़े वाहन भी गुजर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले दनियालपुर, महादेवा घाट, मोकलपुर और सत्तनपुर कुड़ी में वरुणा पर पुलों का निर्माण भी शुरू हो चुका है या चल रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।