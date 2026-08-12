Varanasi News: विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक ने कार्यभार संभाला
Varanasi News: वाराणसी के बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के नए व्यवस्थापक प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने अपने कार्यभार में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन और स्वच्छ धार्मिक वातावरण सुनिश्चित करने की प्राथमिकता बताई। उन्होंने मंदिर को भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बताया।
Varanasi News: वाराणसी। बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के नए मानित व्यवस्थापक प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन और स्वच्छ धार्मिक वातावरण उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विश्वनाथ मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है।
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