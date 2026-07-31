Varanasi News: जेल से बाहर आने वाले सक्रिय बदमाशों की बनेगी सूची: एडीजी
Varanasi News: वाराणसी में नए एडीजी नवीन अरोरा ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की। जेल से बाहर आए बदमाशों की सूची बनाई जाएगी, और गो-तस्करी, साइबर अपराध जैसे संगठित अपराधों पर कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी पुलिसिंग का निर्देश भी दिया गया है।
Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जेल से बाहर आने के बाद फिर से अपराध में सक्रिय हुए बदमाशों की सूची तैयार कराई जाएग। गो-तस्करी, पशु तस्करी, शराब तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों में शामिल लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें वाराणसी जोन के नए एडीजी नवीन अरोरा ने कही। वह कार्यभार ग्रहण करने के बाद नदेसर स्थित अपने कार्यालय में अपने मातहतों के साथ हुई बैठक कर रहे थे। उन्होंने साइबर अपराध को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि बदलते समय के साथ अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है।
साइबर ठगी के मामलों में पुलिस को तकनीकी रूप से और अधिक दक्ष बनना होगा। साइबर अपराधियों के नेटवर्क, उनके बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन और सहयोगियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रभावी पुलिसिंग करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।