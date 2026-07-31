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Varanasi News: जेल से बाहर आने वाले सक्रिय बदमाशों की बनेगी सूची: एडीजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में नए एडीजी नवीन अरोरा ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की। जेल से बाहर आए बदमाशों की सूची बनाई जाएगी, और गो-तस्करी, साइबर अपराध जैसे संगठित अपराधों पर कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी पुलिसिंग का निर्देश भी दिया गया है।

Varanasi News: जेल से बाहर आने वाले सक्रिय बदमाशों की बनेगी सूची: एडीजी

Varanasi News: वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जेल से बाहर आने के बाद फिर से अपराध में सक्रिय हुए बदमाशों की सूची तैयार कराई जाएग। गो-तस्करी, पशु तस्करी, शराब तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों में शामिल लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें वाराणसी जोन के नए एडीजी नवीन अरोरा ने कही। वह कार्यभार ग्रहण करने के बाद नदेसर स्थित अपने कार्यालय में अपने मातहतों के साथ हुई बैठक कर रहे थे। उन्होंने साइबर अपराध को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि बदलते समय के साथ अपराध का स्वरूप भी बदल रहा है।

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साइबर ठगी के मामलों में पुलिस को तकनीकी रूप से और अधिक दक्ष बनना होगा। साइबर अपराधियों के नेटवर्क, उनके बैंक खातों, डिजिटल लेनदेन और सहयोगियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रभावी पुलिसिंग करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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