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Varanasi News: निवेदिता शिक्षा सदन समूह गान प्रतियोगिता में प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में भारत विकास परिषद ने राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 32 छात्रों ने संस्कृत, हिंदी और लोकगीत गाकर भाग लिया। निवेदिता शिक्षा सदन ने प्रथम, वाराणसी पब्लिक स्कूल ने द्वितीय, और केयर और टेकर स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में राष्ट्रभक्ति को जागृत करना था।

Varanasi News: निवेदिता शिक्षा सदन समूह गान प्रतियोगिता में प्रथम

Varanasi News: वाराणसी। भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा की ओर से निवेदिता स्कूल में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. आनंद प्रभा सिंह ने शुभारंभ किया। जनपद के चार विद्यालयों के 32 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने संस्कृत हिंदी और लोकगीतों में गायन किया। प्रतियोगिता मे निवेदिता शिक्षा सदन को प्रथम, वाराणसी पब्लिक स्कूल को द्वितीय एवं केयर और टेकर स्कूल को तृतीय स्थान मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सनातन एवं राष्ट्रभक्ति को गायन के माध्यम से उनके अंदर जागृत करना था। प्रतियोगिता की जज डॉक्टर धीरज सूरी, शुकल्पा मुखर्जी एवं डॉक्टर राजश्री नाथ रहीं।

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स्वागत भाषण निशा त्रिपाठी, संचालन शिल्पी जायसवाल, पिंकी जायसवाल एवं धन्यवाद प्रकाश अनिल जायसवाल ने किया। इस दौरान डॉ. हरविंदर वालिया, डॉ. सचिन अग्रवाल, डॉ. प्रियंका जायसवाल, कमलेश सिंह, डॉ. अनिल गुप्ता, रीता जायसवाल आदि मौजूद थीं।

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