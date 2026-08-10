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Varanasi News: साड़ी कारोबारी हत्याकांड के आरोपी को जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में कपड़े कारीगर रवि चौहान उर्फ पप्पू की चाय की दुकान पर मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। आरोपी मोहम्मद ताजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हमले में दो अन्य व्यक्ति भी घायल हुए हैं। यह घटना नवापुरा इलाके में हुई थी।

Varanasi News: साड़ी कारोबारी हत्याकांड के आरोपी को जेल भेजा

Varanasi News: वाराणसी। आदमपुर क्षेत्र के हनुमान फाटक मोहल्ले में साड़ी कारीगर रवि चौहान उर्फ पप्पू की हत्या और दो लोगों को घायल करने में आरोपी नवापुरा निवासी मोहम्मद ताजिम रविवार को जेल भेज दिया गया। बता दें कि शुक्रवार देर रात उसने नवापुरा इलाके में वारदात को अंजाम दिया था। चाय की दुकान पर मामूली विवाद में उसने पटिया से सिर कूचकर साड़ी कारोबारी की हत्या की थी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ा।

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