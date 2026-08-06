Varanasi News: गलत असेसमेंट तो कहीं पारिवारिक विवाद ने बना दिया बकायेदार
Varanasi News: वाराणसी में नगर निगम ने हाउस टैक्स-जलकर ब्याज और सरचार्ज में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे 99,196 भवन स्वामियों को 301 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। बकायेदारों की संख्या 90,000 से अधिक है, जिनमें से अधिकांश ऐतिहासिक गलत असेसमेंट और पारिवारिक विवादों से प्रभावित हैं।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम कार्यकारिणी समिति के हाउस टैक्स-जलकर ब्याज और सरचार्ज माफी संबंधी निर्णय से 301 करोड़ रुपयों के 99196 भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। 301 करोड़ के बकाये में 86 करोड़ ब्याज की राशि है। राहत कुछ सरकारी विभागों और बड़े व्यावसायिक संस्थानों को भी मिलेगी। वहीं, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हाउस एवं वाटर टैक्स के बकायेदारों की संख्या 90 हजार से अधिक कैसे हो गई! नगर निगम की टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया को भलीभांति जानने-समझने वालों के मुताबिक गलत असेसमेंट और पारिवारिक विवादों में फंसे भवनस्वामियों ने गत एक दशक से बकायेदार बनाए रखा है। उल्लेखनीय यह भी कि नगर निगम के राजस्वकर्मियों और अधिकारियों ने भवन स्वामियों की आपत्तियों पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई।
लिहाजा, करों का बोझ बढ़ने के साथ नगर निगम की आय का रास्ता भी संकरा होता गया। 99196 की संख्या में गृहकर के बकाएदार 10678 ही हैं, जबकि 88104 भवन स्वामियों पर जलकर, सीवर कर का बकाया है। इस वित्तीय वर्ष से गृहकर, जलकर, सीवरकर के बिल एक साथ जारी होने के कारण अब उन भवनों पर एकमुश्त बकाया दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।