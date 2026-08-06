Varanasi News: गलत असेसमेंट तो कहीं पारिवारिक विवाद ने बना दिया बकायेदार

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। नगर निगम कार्यकारिणी समिति के हाउस टैक्स-जलकर ब्याज और सरचार्ज माफी संबंधी निर्णय से 301 करोड़ रुपयों के 99196 भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। 301 करोड़ के बकाये में 86 करोड़ ब्याज की राशि है। राहत कुछ सरकारी विभागों और बड़े व्यावसायिक संस्थानों को भी मिलेगी। वहीं, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हाउस एवं वाटर टैक्स के बकायेदारों की संख्या 90 हजार से अधिक कैसे हो गई! नगर निगम की टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया को भलीभांति जानने-समझने वालों के मुताबिक गलत असेसमेंट और पारिवारिक विवादों में फंसे भवनस्वामियों ने गत एक दशक से बकायेदार बनाए रखा है। उल्लेखनीय यह भी कि नगर निगम के राजस्वकर्मियों और अधिकारियों ने भवन स्वामियों की आपत्तियों पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई।