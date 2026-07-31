Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: प्रभाती में कोलकाता के वेदर्षि का सरस सितारवादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी में अस्सी घाट पर आनंद कानन द्वारा आयोजित प्रभाती में कोलकाता के वेदर्षि बंदोपाध्याय ने सितार वादन किया। उन्होंने राग तोड़ी में आलाप के साथ शुरुआत की और राग भैरवी में समाप्त किया। इस संगीत कार्यक्रम में तबले पर कृष्णेंदु पाल ने संगत की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीतिश आचार्य ने किया।

Varanasi News: प्रभाती में कोलकाता के वेदर्षि का सरस सितारवादन

Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन की ओर से अस्सी घाट पर होने वाली प्रभाती में गुरुवार को कोलकाता के वेदर्षि बंदोपाध्याय ने सरस सितारवादन किया। उन्होंने राग तोड़ी में आलाप से आरंभ किया। जोड़ और झाला के माध्यम से वादन को विस्तार दिया। समापन राग भैरवी में निबद्ध धुन से किया। उनके साथ कोलकाता के ही कृष्णेंदु पाल ने तबले पर संगत की। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉ.रत्नेश वर्मा ने प्रदान किया। संचालन डॉ.प्रीतेश आचार्य ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।