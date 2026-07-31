Varanasi News: प्रभाती में कोलकाता के वेदर्षि का सरस सितारवादन
Varanasi News: वाराणसी में अस्सी घाट पर आनंद कानन द्वारा आयोजित प्रभाती में कोलकाता के वेदर्षि बंदोपाध्याय ने सितार वादन किया। उन्होंने राग तोड़ी में आलाप के साथ शुरुआत की और राग भैरवी में समाप्त किया। इस संगीत कार्यक्रम में तबले पर कृष्णेंदु पाल ने संगत की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीतिश आचार्य ने किया।
Varanasi News: वाराणसी। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन की ओर से अस्सी घाट पर होने वाली प्रभाती में गुरुवार को कोलकाता के वेदर्षि बंदोपाध्याय ने सरस सितारवादन किया। उन्होंने राग तोड़ी में आलाप से आरंभ किया। जोड़ और झाला के माध्यम से वादन को विस्तार दिया। समापन राग भैरवी में निबद्ध धुन से किया। उनके साथ कोलकाता के ही कृष्णेंदु पाल ने तबले पर संगत की। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉ.रत्नेश वर्मा ने प्रदान किया। संचालन डॉ.प्रीतेश आचार्य ने किया।
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