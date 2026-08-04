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Varanasi News: मौसम का मिजाज : सावनी मेघ गरजे,-बरसे मगर उमस बरकरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में मानसून द्रोणिका सामान्य स्थिति में वापस आने के बाद फिर से सक्रिय हो गई है। सावन के पहले हफ्ते में हुई झमाझम बारिश से तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Varanasi News: मौसम का मिजाज : सावनी मेघ गरजे,-बरसे मगर उमस बरकरार

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। मानसून द्रोणिका के अपने सामान्य स्थान पर आने के बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। सावन के पहले हफ्ते में मानसूनी बादल चमक-गरज के बीच झमाझम बरस भी रहे हैं। रविवार रात एक बजे से सोमवार भोर में लगभग चार बजे के बीच जमकर वर्षा हुई। सोमवार दिन में भी कहीं-कहीं फुहारें पड़ीं। मौसम विभाग ने उक्त अवधि में 47 मिमी बारिश रिकार्ड किया है। वहीं, मंगल-बुध और शुक्रवार को भारी वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। रविवार आधी रात के बाद झमाझम बारिश हुई लेकिन उमस से बहुत राहत नहीं मिली है। हां, कई इलाकों में सोमवार देर तक जलजमाव के चलते लोगों को दिक्कतें हुईं।

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नमी के साथ उमस बरकरार रहने से अभी बारिश जारी रहने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक प्रो.मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि इस समय मानसून द्रोणिका उत्तरी दिशा में खिसककर अपनी सामान्य स्थिति के निकट आ गई है। इससे बनारस और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है।

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