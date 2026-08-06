Varanasi News: सावनी मेघों ने चार घंटे में कराई 51.4 मिमी वर्षा

Varanasi News: वाराणसी में सावन के पहले मेघों ने बारिश का अहसास कराया। दिन में तेज बारिश हुई, जिसमें 51.4 मिमी बारिश रिकार्ड हुई। बारिश से किसानों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलजमाव और महिला की मौत का हादसा भी हुआ। आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ।

Varanasi News: वाराणसी। सावन के मेघों ने बुधवार को पहली बार बरसाती मौसम का अहसास कराया। दिन में चार से पांच घंटे तक व्यापक रूप से तेज बारिश हुई। इन चार घंटों में 51.4 मिमी बारिश रिकार्ड हुई जो इस सीजन में सर्वाधिक है। मेघवर्षा से खेत-जलाशय लबालब हो गए। अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, वातावरण से उमस गायब हो गई। इस बारिश ने किसानों को फिलहाल तनावमुक्त कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार एवं शुक्रवार को भी बादल सक्रिय रहेंगे। कहीं तेज तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। बादलों की बूंदाबादी शहर के कई इलाकों में बुधवार सुबह भी हुई। मगर बूंदाबादी ने बारिश का रूप लिया लगभग 11 बजे। फिर शहर से लेकर जनपद के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में तीन बजे के बाद तक मेघ गरजते-बरसते रहे। बारिश के असर से अधिकतम तापमान में सामान्य से 2.5 डिग्री की कमी आई। यह 31 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में सुबह से रात तक 90 फीसदी नमी बनी रही। यह बारिश के जारी रहने का संकेत हैं। सुबह से आसमान में बादल छाए थे। सुबह करीब 11 बजे बारिश शुरू हो गई। लगातार दो बजे तक झमाझम बारिश होती रही। इसके बाद करीब एक घंटे तक बूंदाबादी होती रही.

बाढ़ और जलजमाव की स्थिति बारिश के कारण बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में मुख्य गेट से इमरजेंसी गेट तक पानी लग गया था। इसी में मरीज आने-जाने को मजबूर थे। यही हाल सर सुंदरलाल अस्पताल के बाल रोग विभाग के सामने घुटने भर पानी लगा था, मरीज और तीमारदार पानी के रास्ते से ही सिटी स्कैन, ओपीडी, इमरजेंसी सहित अन्य जगह जाने को मजबूर थे। शाम तक वहां पर यही स्थिति रही। इसके साथ ही कैंट स्टेशन रोड पर भी जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी हुई। डीआरएम कार्यालय के सामने भी पानी लगा था। सबसे ज्यादा लोगों को अंधरा पुल और चौकाघाट पर दिक्कत हुई। दरगाहे फातमान रोड, महमूरगंज में भी पानी लगा था, जिसके कारण लोग परेशान हुए। इसके साथ ही साकेत नगर, सीरगोवर्धनपुर, बीएचय गेट, बरेका से पहाड़ी रोड, बेनीपुर से जंसा रोड पर जलजमाव रहा। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों रोहनिया, बड़ागांव, चिरईगांव सहित अन्य जगह झमाझम बारिश हुई।

दिन-रात का तापमान बारिश के बाद उमस से लोगों को राहत मिली है। दिन का तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 31 और रात का तापमान सामान्य 26.4 डिग्री सेल्सयिस दर्ज किया गया। यानी दिन और रात के तापमान में 5.4 डिग्री का अंतर है। वहीं चार घंटे में 51.4 और पिछले 24 घंटे में 62.8 एमएम बारिश हुई है। इस सीजन में एक दिन में सबसे सर्वाधिक बारिश हुई है। इससे पहले रविवार की रात 47 एमएम बारिश हुई थी।

कम बारिश का आंकड़ा बनारस में बारिश अभी भी औसत से काफी कम हुई है। एक जून से पांच अगस्त तक 415.6 एमएम बारिश होनी चाहिए लेकिन अभी तक सिर्फ 239.3 एमएम ही बारिश हुई है। यानी अभी औसत से 42 फीसदी कम बारिश हुई है।

हादसा और उसका प्रभाव मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत

कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवा में बुधवार सुबह लगातार हो रही बारिश के कारण एक मकान का जर्जर छज्जा और टिनशेड अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय छज्जे के नीचे सो रही 74 वर्षीया इमरता देवी पत्नी सिंगार चौहान मलबे में दब गईं। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना से गांव में शोक का माहौल है.

टीका और प्रसव की स्थिति पानी में ही लगा टीका, प्रसव भी हुआ

बारिश के बाद कंदवा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पानी भर गया था। घुटने भर पानी में ही लोग अपने बच्चों को टीका लगवाने आ रहे थे। जहां पर एएनएम बैठी थी, वहां भी पानी भरा था। किसी तरह कुर्सी पर बैठकर एएनएम टीका लगा रही थी। इसी बीच एक गर्भवती भी वहां पहुंची। उसका प्रसव भी कराया गया.

जाम की स्थिति बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में दोपहर दो बजे जाम लग गया। लहरतारा से मंडुवाडीह तक दोपहर में करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। किसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने जाम को खत्म कराया। वहीं शाम पांच बजे बीएलडब्लयू रोड से महमूरगंज पासपोर्ट कार्यलय तक करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा। लोगों को काफी परेशानी हुई।