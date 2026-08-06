Varanasi News: जलभराव : शहर के कई इलाकों ने झेली फजीहत
Varanasi News: वाराणसी में मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन जलभराव ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दीं। कई क्षेत्रों में घंटों तक पानी भरा रहा, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। जल निकासी की व्यवस्था न होने से सरैया डॉट पुल और अन्य इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई।
Varanasi News: वाराणसी । मानसून सीजन की पहली अच्छी बारिश से बुधवार को मौसम तो खुशनुमा हो गया लेकिन, कई इलाकों में जलभराव ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। जलजमाव के परंपरागत स्थानों पर बारिश बंद होने के बाद काफी देर तक पानी लगा रहा। सरैया डॉट पुल पर पांच घंटे तक पानी लगे रहने से लोगों का आवागमन प्रभावित रहा। यहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से घंटों पानी लगा रहता है। जलालीपुरा, सरैया बाजार, छित्तनपुरा, पीलीकोठी, कोयला बाजार, हनुमान फाटक, छोहरा में भी काफी समय तक जलभराव रहा। चौकाघाट, अंधरापुल, नई सड़क, औरंगाबाद, ककरमत्ता, सामनेघाट, रामनगर, चितईपुर, सोनिया, बेनीपुर, सराय नंदन, खोजवां में भी आवाजाही प्रभावित हुई।
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