काशी दौरे से पहले मोदी का ट्वीट, सांस्कृतिक विरासत है आभासी संग्रहालय, जानिये इसके बारे में सबकुछ

अपने काशी दौरे से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम ट्वीट कर पूरी दुनिया को यहां होने वाले आयोजनों की जानकारी दी। पीएम मोदी ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किये। मोदी कल जिस मानमहल आभासी संग्रहालय का दौरा करेंगे उसे काशी की पहचान बताते हुए लिखा कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। 11 करोड़ से बने इस संग्रहालय को पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले 19 फरवरी को आम लोगों के लिए लोकार्पित किया था।

Tomorrow afternoon in Varanasi, I will visit the Virtual Museum at Man Mahal. Situated near the iconic Dashashwamedh Ghat, this is a cultural landmark of the city. It showcases aspects of our great cultural heritage.

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को यहां कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके आगमन को देखते हुए काशी को कई जोनों में बांट कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा गया है। वाराणसी से दोबारा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। शपथ लेने से ठीक पहले 26 मई को मोदी वाराणसी आए थे।

पीएम मोदी ने पहला ट्वीट शाम करीब साढ़े छह बजे किया। उन्होंने बताया कि कल वाराणसी जा रहा हूं। वहां कई कार्यक्रमों में भाग लेना है। पहला कार्यक्रम वाराणसी के एयरपोर्ट परिसर में ही है। जहां पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करना है। इसके बाद वृक्षारोपण अभियान शुरू होगा।

पहले ट्वीट के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी ने दूसरा ट्वीट किया। इस ट्वीट को भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया गया। इसमें पीएम मोदी ने लिखा कि कल हम लोगों के प्रेरणा डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। काशी में होने वाले इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल रहूंगा। यह अभियान हर वर्ग के लोगों को भाजपा परिवार से जोड़ेगा और हमारी पार्टी को मजबूत करेगा।

I look forward to being in Varanasi tomorrow, where I will take part in various programmes.



The first programme is the unveiling of the great Lal Bahadur Shastri Ji’s statue at the airport.



This will be followed by the programme marking the launch of a tree-plantation drive.