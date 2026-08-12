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Varanasi News: मिशन सेफ फ्यूचर: तीन वाहन सीज, 11 का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में छात्रों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने 'मिशन सेफ फ्यूचर-2' अभियान शुरू किया है। यह अभियान 25 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत 11 वाहन चालान किये गये और 3 स्कूल वाहनों को सीज किया गया। एआरटीओ ने विद्यालय के प्रबंधन से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से पूरा करें।

Varanasi News: मिशन सेफ फ्यूचर: तीन वाहन सीज, 11 का चालान

Varanasi News: वाराणसी। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने मंगलवार से मिशन सेफ फ्यूचर-2 शुरू किया है। यह अभियान 25 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत तीन स्कूल वाहनों को सीज करते हुए 11 गाड़ियों का चालान किया गया। अभियान में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ, प्रवर्तन) सौम्या कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में रिंग रोड समेत शहर में कई जगहों पर चले अभियान में यात्रीकर अधिकारी अखिलेश पांडेय भी शामिल रहे। एआरटीओ ने विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्यों से अपील की है कि आवश्यक अभिलेख निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा कराकर ही वाहन संचालित कराएं।

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