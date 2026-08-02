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Varanasi News: रिलायंस जियो में चोरी, कोर्ट के आदेश पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के रामनगर स्थित रिलायंस जियो की ब्रांच से लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी हो गए। शिकायत के अनुसार, पुलिस ने लंबे समय तक मामला दर्ज नहीं किया। आखिरकार, न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। चोरी की कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपये आंकी गई है।

Varanasi News: रिलायंस जियो में चोरी, कोर्ट के आदेश पर केस

Varanasi News: वाराणसी। रामनगर क्षेत्र स्थित रिलायंस जियो के ब्रांच से लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी होने के मामले में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चोरी का माल बरामद होने के बावजूद पुलिस ने लंबे समय तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके चलते उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। बलिया के कन्हैया कुमार रामनगर स्थित रिलायंस जियो ब्रांच (प्रिज्म लॉजिस्टिक सॉल्यूशन) में सुपरवाइजर हैं। उन्होंने कोर्ट में शिकायत की कि बीते 17 मार्च को ब्रांच से कंपनी के 8 रेडियो, 8 एंटीना, 5 पावर केबल और 23 बंडल केबल चोरी हो गए।

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उनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपये थी। इसके बाद 4 अप्रैल को सी-ब्रांच से 12 एंटीना, 12 रेडियो और 12 केबल भी चोरी हो गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई गई। दोनों घटनाओं की सूचना तत्काल रामनगर पुलिस को दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन्हें और उनके साथियों को चोरी का सामान एक कबाड़ी की दुकान पर दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 8 अप्रैल को चोरी का सामान बरामद कर लिया, इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और बरामद सामान थाने में ही रखा रहा।

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