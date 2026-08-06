Varanasi News: सीता-राम विवाह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु विभोर
Varanasi News: चिरईगांव में श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज में नौ दिवसीय श्रीरामकथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। आचार्य देवव्रत महाराज ने सीता-राम के विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने इसे धर्म, प्रेम, और जीवन मूल्यों का पावन मिलन बताया। कार्यक्रम में अनेक श्रद्धालु और आयोजक मौजूद रहे।
Varanasi News: चिरईगांव। जाल्हूपुर स्थित श्रीरामरमी सरकार सिद्धपीठ आश्रम के पास श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज में नौ दिवसीय श्रीरामकथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो रही है। वृंदावन धाम के प्रमुख कथावाचक आचार्य देवव्रत महाराज ने श्रीरामचरितमानस में वर्णित सीता-राम के विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कहा कि जनकपुरी में स्वयंवर धनुषयज्ञ के बाद जनकनंदिनी ने प्रभु के गले में वरमाला डाली। तत्पश्चात, गुरुजनों, ऋषि-मुनियों और राजपरिजनों की उपस्थिति में वैदिक रीति-रिवाजों से श्रीराम और सीता का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, प्रेम, समर्पण और आदर्श जीवन मूल्यों का पावन मिलन रहा।
उन्होंने कहा कि श्रीराम और सीता का जीवन दांपत्य, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और पारिवारिक मूल्यों का सर्वोच्च आदर्श है। सीता-राम विवाह का भावपूर्ण वर्णन सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कार्यक्रम के आयोजक ब्रह्मलीन रामरमी सरकार के पौत्र आशुतोष आनंद ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। जसवंत सिंह, मिथिलेश दीक्षित, तोयज शर्मा, सूबेदार यादव सब्बी, गृजेश यादव गुड्डू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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