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Varanasi News: ग्रामीण इलाकों में आस्था उमड़ी, शिवभक्तों ने चढ़ाया जल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: मार्कण्डेय महादेव और शूलटंकेश्वर मंदिर में विधि-विधान से पूजा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए

Varanasi News: ग्रामीण इलाकों में आस्था उमड़ी, शिवभक्तों ने चढ़ाया जल

Varanasi News: वाराणसी, हिटी। जिले के ग्रामीण इलाकों में सावन के पहले सोमवार को शिवमंदिरों और देवालयों में भक्तों की भारी भीड़ हुई। उन्होंने बाबा को बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। भक्तों ने महादेव का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक भी किया।

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भक्तों की सुरक्षा

चौबेपुर प्रतिनिधि के मुताबिक सावन के पहले सोमवार को मार्कण्डेय महादेव मंदिर (कैथी) में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। इस दौरान कांवरियों ने बाबा को गंगाजल चढ़ाया। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर चौकस व्यवस्था की गई। घाटों और मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई।

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जल चढ़ाने का तांता

रोहनिया प्रतिनिधि के मुताबिक माधोपुर घाट स्थित शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार रही। मिर्जामुराद के प्रतिनिधि के मुताबिक क्षेत्र के शिवालयों और देवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। बेनीपुर, प्रतापपुर, गौर (बंगला), कल्लीपुर, खालिसपुर, चक्रपानपुर समेत कई गांवों में शिवमंदिरों में पूजा-अर्चना की गई।

दर्शन और पूजा

चोलापुर प्रतिनिधि के मुताबिक चमरहा बाजार स्थित भोलेनाथ मंदिर में लोगों ने दर्शन-पूजन किया। मंदिर परिसर में मां दुर्गा और प्रभु हनुमान का भी दर्शन-पूजन किया। पिंडरा के प्रतिनिधि के मुताबिक सावन के पहले सोमवार को क्षेत्र के शिवमंदिरों में सुबह से जल चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। नेवादा के नर्मदेश्वर महादेव, रामपुर के प्राचीन शिवमंदिर, सिंधोरा के नर्वमेश्वर महादेव, नाक्तेश्वरी धाम के कपलेश्वर महादेव में लोगों ने दर्शन-पूजन किया। फूलपुर, पिंडरा, मंगारी, कुआर, ताड़ी और उदपुर स्थित पौहारी बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ हुई।

पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को भक्तों ने क्या किया?
भक्तों ने बाबा को बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया।
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