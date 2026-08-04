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Varanasi News: उत्साह के साथ मनाया ‘सिंधारा’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में मारवाड़ी युवा मंच, गंगा शाखा ने ‘सिंधारा 2026’ उत्सव को ‘कारवां’ थीम के तहत मनाया। यह आयोजन शाखा की 25 वर्षों की यात्रा को प्रस्तुत करता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन की उपलब्धियों और सेवा कार्यों को प्रदर्शित किया गया। पूर्व अध्यक्षों का सम्मान भी किया गया।

उत्साह के साथ मनाया ‘सिंधारा’
उत्साह के साथ मनाया ‘सिंधारा’

Varanasi News: वाराणसी। मारवाड़ी युवा मंच, वाराणसी गंगा शाखा की ओर से वार्षिक उत्सव ‘सिंधारा 2026’ ‘कारवां’ थीम के साथ कैंटोंमेंट स्थित होटल में मनाया गया। शाखा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को आकर्षक प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष आयोजनों के माध्यम से जीवंत किया गया। पूरे आयोजन में उत्साह, परंपरा और संगठन की एकजुटता का अनूठा संगम देखने को मिला। ‘कारवां’ थीम के माध्यम से शाखा की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों, सेवा कार्यों और संगठनात्मक विकास की झलक प्रस्तुत की गई। शाखा की सभी पूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया गया। प्रीति बाजोरिया, क्षमा अग्रवाल, निधि अग्रवाल एवं शानू जाजोदिया, अनीता अग्रवाल, पिंकी गोयल, वंदना रतेरिया एवं प्रचार मंत्री अंशु अग्रवाल, अध्यक्ष विनीता प्रसाद, सचिव सिल्की अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष सुषमा अग्रवाल मौजूद थी।

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