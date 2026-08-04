Varanasi News: संकठा मंदिर में वाटर कूलर का हुआ लोकार्पण
Varanasi News: वाराणसी में मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम ने मां संकठा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए वाटर कूलर लगाया। अध्यक्ष अभिषेक डिडवानिया ने बताया कि यह कदम श्रद्धालुओं को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे।
Varanasi News: वाराणसी। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम की ओर से सोमवारको मां संकठा मंदिर में वाटर कूलर लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक डिडवानिया ने कहा कि श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर लगया गया है। इस दौरान मोहित बाजोरिया, राघवेंद्र सारस्वत, मनोज जालान, राजीव अग्रवाल, विकास अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, सत्यम अग्रवाल मौजूद थे।
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