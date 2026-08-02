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Varanasi News: ससुरालियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: नेपाली बाग की ममता देवी ने ससुरालियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पुलिस को बताया कि 07 दिसंबर 2023 को बड़ागांव के भेलखा निवासी चंद्रदीप कुमार उर

Varanasi News: ससुरालियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज

Varanasi News: शिवपुर। नेपाली बाग की ममता देवी ने ससुरालियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। पुलिस को बताया कि 07 दिसंबर 2023 को बड़ागांव के भेलखा निवासी चंद्रदीप कुमार उर्फ रामदेव से विवाह हुआ था। तीन माह की पुत्री भी है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित करने लगे। बुलेट और सोने की चेन की मांग के लिए मारपीट करने लगे। 4 माह की गर्भवती होने के बावजूद मारपीट की गई और उसे खाना एवं खर्च तक नहीं दिया गया। बीते 15 फरवरी को पति, सास और देवर ने लाठी-डंडों व ईंट से उस पर हमला कर अधमरा कर दिया।

पुलिस ने आठ ससुरालियों पर केस दर्ज किया है।

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