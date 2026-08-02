Varanasi News: लोकमान्य का पुण्यतिथि पर किया स्मरण
Varanasi News: वाराणसी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर मराठी समाज ने उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि दी। सिगरा तिराहे पर उनकी मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद, पार्षद संतोष सोलापुरकर के नेतृत्व में मूर्ति स्थल के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए।
Varanasi News: वाराणसी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर काशी के मराठी समाज ने उनका स्मरण किया। सिगरा तिराहे पर लगी मूर्ति के समक्ष पहुंचकर समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत पार्षद संतोष सोलापुरकर के नेतृत्व में मूर्ति स्थल के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मराठी समाज के यादव राव पाठक, गोविंद शिधोरे, साधना वेदांती, मकरंद महेस्कर, षडानन पाठक कारखेड़कर, सुहास पटवर्धन, गजानन जोशी, प्रणव देशपांडे आदि उपस्थित रहे।
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