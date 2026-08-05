Varanasi News: दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार, जेल
Varanasi News: सारनाथ में एक महिला से दुष्कर्म करने और उसका वीडियो वायरल करने के आरोपी विक्की चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला ने चार अगस्त को शिकायत दर्ज की थी कि आरोपी ने उसे काम दिलाने के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल किया। आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।
Varanasi News: सारनाथ। एक महिला से दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के दौरान थाना सारनाथ से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चार अगस्त को एक महिला ने तहरीर दिया कि एक व्यक्ति काम दिलाने के बहाने घर पर बुलाकर दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद उसने वीडियो भी वायरल कर दिया। इस मामले में चौकाघाट काली मंदिर के पास, थाना जैतपुरा निवासी विक्की चौहान (27) के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट सहित 67ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि थाने पर पूछताछ के दौरान घटना में विक्की की संलिप्तता पाई गई।
इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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