Varanasi News: बेला बाड़ी में गूंजे मल्हार और कजरी

Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। रथयात्रा स्थित कन्हैया स्मृति भवन सभागार रविवार को सावन गीतों, मल्हार और कजरी से गूंज उठा। आयोजन आवर्तन संगीत संस्था एवं संस्कार भारती काशी प्रांत की ओर से आयोजित कजरी उत्सव ‘बेला बाड़ी’ का था। कार्यक्रम का आरंभ मीरा एवं आर्या की प्रस्तुति ‘आना कुंज बिहारी....’ से हुआ तो पूरा सभागार सावन के मधुर रस से सराबोर हो गया। इसके बाद आवर्तन संस्था के विद्यार्थियों ने ‘मेहारे बन बन डारी डारी....’ तथा ‘घेरी-घेरी आई सावन की बदरिया ना...’ कजरी गायन से सराहना बटोरी। राग जयजयवंती की बंदिश ‘दागिनी दमके...’ तथा कजरी ‘घेरी घेरी के बदरवा बरस रहे...’ प्रस्तुत कर संगीत कौशल का परिचय दिया।

कार्यक्रम में पूनम अग्रवाल, रंजना एवं प्रिया समीर ने मधुर सावनी गीत से वातावरण को सुरमय बना दिया। अंतिम चरण में सप्तक महिला समूह ने झूला, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कजरी तथा बुनमुनिया कजरी प्रस्तुत कर बनारस की लोकसंगीत परंपरा को जीवंत किया। तबले पर दीपक शो, ढोलक पर सनी, हारमोनियम पर वैभव मिश्रा तथा बांसुरी पर प्रांजल ने सधी संगत की। इसके पूर्व बतौर मुख्य अतिथि संस्कार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले ने कहा कि कजरी जैसे लोक उत्सव समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ नई पीढ़ी में भारतीय संस्कृति के प्रति आत्मीयता और गौरव का भाव जागृत करते हैं। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ ने भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और शास्त्रीय संगीत के संरक्षण में आवर्तन संगीत के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक प्रफुल्ल कुमार सिन्हा ने संस्था के योगदान की सराहना करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मेयर अशोक तिवारी, पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव, डॉ. देवेंद्र त्रिपाठी, डॉ. रति शंकर तथा काशी प्रांत के संगठन मंत्री दीपक आदि मौजूद थे।