Varanasi News: वेदव्यास का जीवन देता है अभ्यास की सीख
Varanasi News: वाराणसी में महर्षि वेदव्यास पूजनोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि प्रो. गीता रानी शर्मा ने निरंतर अभ्यास और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में 'श्रीरामचरित मानस' के पाठ का काव्य मंचन हुआ, जिसमें नगर निगम के ब्रांड अंबेसडर अमित श्रीवास्तव ने भी भाग लिया। अंत में सम्मान दिए गए।
Varanasi News: वाराणसी/सेवापुरी, हिटी। महर्षि वेदव्यास का लेखन और जीवन हमें निरंतर अभ्यास करते रहने की सीख देता है। अभ्यास से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। महर्षि वेदव्यास पूजनोत्सव में यह विचार मुख्य अतिथि प्रो. गीता रानी शर्मा ने व्यक्त किया। भारतीय शिक्षण मंडल काशी प्रांत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय (सेवापुरी) में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में श्रीरामचरित मानस के प्रसंगों का काव्य मंचन हुआ। प्रो. शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा कुछ-न-कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ज्ञानोन्मुख आचरण से वे उपलब्धि प्राप्त करते हैं। नगर निगम के ब्रांड अंबेसडर नृत्य कलाकार अमित श्रीवास्तव ने ‘श्रीरामचरित मानस’ के सीताहरण, रामचन्द्र के वियोग और अयोध्या वापसी प्रसंग का काव्य मंचन प्रस्तुत किया।
इस दौरान प्रो. हरेंद्र कुमार सिंह, प्रो. रचना शर्मा, डॉ. अशोक कुमार ज्योति ने विचार व्यक्त किया। अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. सुधा पांडेय की। कार्यक्रम में प्रो. गीता रानी शर्मा, प्राचार्य प्रो. सुधा पांडेय और अमित श्रीवास्तव को ‘व्यास सम्मान-2026’ प्रदान किया गया। संचालन डॉ. स्वर्णिमा घोष और डॉ. प्रिया मिश्र, धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुधा तिवारी एवं संयोजन डॉ. सुष्मिता ने किया। आयोजन में प्रो. राज किशोर शर्मा और डॉ. कमलेश वर्मा का सहयोग रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।