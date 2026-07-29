Varanasi News: दक्ष प्रजापति का जयंती पर सपा ने किया स्मरण
Varanasi News: वाराणसी में महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता दिलीप डे ने की और संचालन योगेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर पार्टी के कई नेताओं ने विचार व्यक्त किए, जिसमें जाहिद नासिर और अनिल साहू शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन रामजी यादव ने किया।
Varanasi News: वाराणसी। महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती बुधवार को महानगर समाजवादी पार्टी के भेलपुर स्थित कार्यालय में मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने की। संचालन महानगर महासचिव योगेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर जाहिद नासिर, अनिल साहू, राजू साहनी, ओमप्रकाश लाले, अखिलेश गुप्ता, प्रदीप मौर्या, अखिलेश चंद्र आदि ने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया।
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