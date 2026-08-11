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Varanasi News: टेबल टेनिस में यश और हर्ष अंगले दौर में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में जिला स्तरीय स्कूली टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विकास इंटर कॉलेज में हुए पहले दिन के खेल में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्गों के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में कई बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

Varanasi News: टेबल टेनिस में यश और हर्ष अंगले दौर में

Varanasi News: वाराणसी। जिला स्तरीय स्कूली टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पहले दिन सोमवार को खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। विकास इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्गों में हो रही है। यूपी एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के अंडर-14 बालिका वर्ग में साक्षी पाल, अनुप्रिया पटेल और वैष्णवी साहू ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में पूजा यादव, अनुष्का वर्मा और अंकिता पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने मुकाबले जीतकर अगले चक्र में जगह बनाई। वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग में अलका यादव, तान्या पटेल और काजल पटेल ने अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया।

बालक वर्ग के अंडर-17 आयु वर्ग में यश कुमार, हर्ष पाल और सूर्यवंशी पटेल ने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। अंडर-19 वर्ग में कृष्ण राजभर, ईशान उपाध्याय और लकी शर्मा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने मैच जीते और अगले दौर में प्रवेश किया।

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