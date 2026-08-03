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Varanasi News: मुंशीजी की कहानी समर यात्रा का पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र ट्रस्ट के ‘सुनो मैं प्रेमचंद’ कार्यक्रम के 1994वें संस्करण में मुंशी जी की कहानी ‘समर यात्रा’ का पाठ हुआ, जिसमें प्रो. श्रद्धानंद ने समीक्षा की। इसके अलावा, काव्य गोष्ठी ‘आदर्श काव्य सरिता’ का आयोजन विजय मिश्र ‘बुद्धिहीन’ की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कई कवियों ने काव्य पाठ किया।

Varanasi News: मुंशीजी की कहानी समर यात्रा का पाठ

Varanasi News: वाराणसी। प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र ट्रस्ट के साप्ताहिक कार्यक्रम ‘सुनो मैं प्रेमचंद’ के 1994वें संस्करण में रविवार को लमही में मुंशीजी की कहानी समर यात्रा का पाठ हुआ। रजनीश कुमार ने कहानी का पाठ किया। पाठ के बाद प्रो. श्रद्धानंद ने कहानी की समीक्षा की। संचालन आयुषी दूबे, स्वागत रोहित गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन मनोज विश्वकर्मा ने किया। खोजवां पुस्तकालय में रविवार को काव्य गोष्ठी ‘आदर्श काव्य सरिता’ की 22वीं कड़ी का आयोजन हुआ। विजय मिश्र ‘बुद्धिहीन’ की अध्यक्षता में डॉ. प्रताप शंकर दूबे, विकास विदिप्त, अखलाक खान भारतीय, गौतम अरोड़ा सरस, कुमार महेंद्र, विंध्याचल पांडेय, कुंवर सिंह कुंवर, गणेश प्रहरी, ब्रजेंद्र अग्रहरि, प्रदीप कुमार, सीताराम अंजान, आरजी प्रसाद, सरोज जायसवाल आदि ने काव्य पाठ किया।

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स्वागत सूर्यप्रकाश मिश्र एवं संचालन डॉ. नागेश शांडिल्य ने किया।

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