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Varanasi News: रोड चौड़ीकरण में गड़बड़ी, फर्म पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण में अनियमितताओं के आरोप में मेसर्स राज एसोसिएट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 2017-18 में हुए काम के बाद बारिश में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई थी।

Varanasi News: रोड चौड़ीकरण में गड़बड़ी, फर्म पर केस

Varanasi News: वाराणसी। सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण में अनियमितता के आरोप में कार्यदायी एजेंसी मेसर्स राज एसोसिएट्स के खिलाफ सोमवार को जिलाधिकारी के अ आदेश पर चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार सिंह की तहरीर पर कार्रवाई हुई है। पुलिस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में भिखारीपुर तिराहे से एनएच-2 तक मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नाली मेसर्स राज एसोसिएट्स ने कराया था। काम होने के बाद बारिश के दौरान रिहायशी क्षेत्रों में भारी जलभराव हो जाता है। नाली से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गई थी।

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