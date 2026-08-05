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Varanasi News: वीडीए मे शमन मानचित्र ऑनलाइन जमा होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में वीडीए के ऑनलाइन कंपाउंडिंग सिस्टम (ओवीसीएस) का शुभारंभ हुआ। इस प्रणाली से आवेदक और आर्किटेक्ट घर बैठे शमन मानचित्र का आवेदन ट्रैक कर सकते हैं। ओवीसीएस से मानचित्र स्वीकृति के लिए दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना और रियल टाइम स्टेटस जानना संभव होगा।

Varanasi News: वीडीए मे शमन मानचित्र ऑनलाइन जमा होगा

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वीडीए के ऑनलाइन कंपाउंडिंग सिस्टम (ओवीसीएस) का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इसमें शमन मानचित्र का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। आवेदक तथा आर्किटेक्ट घर बैठे उसे ट्रैक कर सकेंगे। वीडीए मुख्यालय में उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने ओवीसीएस का शुभारंभ किया।

नई व्यवस्था की विशेषताएं

मानचित्र स्वीकृति से संबंधित कंपाउंडिंग केस की फाइलें अब तक ऑफलाइन जमा होती थीं। इस कारण कई बार फाइलों की प्रगति का पता लगाना कठिन होता था। कुछ मामलों में फाइलों की निगरानी संभव नहीं होती थी। ओवीसीएस लागू होने के बाद अब शमन मानचित्र के लिए आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के साथ ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। वे अपने आवेदन की रियल टाइम स्टेटस भी जान सकेंगे। नई व्यवस्था में आवेदन मिलने से अंतिम निर्णय तक जेई से लेकर उपाध्यक्ष स्तर तक प्रत्येक अधिकारी के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण करते हुए या तो मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा अथवा जरूरी आपत्तियां दर्ज की जाएंगी।

डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य

पुर्ण बोरा ने कहा कि डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना नहीं है बल्कि लोगों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जोन स्तर पर सभी स्टाफ को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होने देने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, आईटी एक्सपर्ट दिनेश सिंह आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

ओवीसीएस का शुभारंभ किसने किया?
ओवीसीएस का शुभारंभ वीडीए मुख्यालय में उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने किया।
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