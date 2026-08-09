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Varanasi News: जमीन दिलाने के नाम पर 52.50 लाख रुपये लेने का आरोप, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में एक व्यक्ति ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लेकर न तो जमीन दी और न ही रकम वापस की। निकेता सिंह ने पंकज कुमार यादव के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पंकज ने भरोसा दिलाया था लेकिन वादे से मुकर गया।

Varanasi News: जमीन दिलाने के नाम पर 52.50 लाख रुपये लेने का आरोप, मुकदमा

Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। लंका थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये लेने और बाद में रकम वापस न करने का मामला सामने आया है। मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत और भगवानपुर निवासी निकेता सिंह ने पंकज कुमार यादव उर्फ राजू यादव के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि जमीन दिलाने का भरोसा देकर आरोपी ने उनसे लाखों रुपये लिये, लेकिन न जमीन दिलाई और न ही पूरी रकम वापस की। तहरीर के अनुसार, निकेता सिंह की बीएचयू के बाबा विश्वनाथ मंदिर में मिर्जापुर के सरैया (सिकन्दरपुर) निवासी पंकज कुमार यादव से कई बार मुलाकात हुई थी।

अभियुक्त के खिलाफ शिकायत

पंकज ने उन्हें एक जमीन उपलब्ध कराने की बात कही। निकेता ने जमीन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया। पंकज यादव ने लोन की रकम अपने खाते में भेजने को कहा और भरोसा दिलाया कि वह बैंक की ईएमआई जमा करता रहेगा। मई 2024 में निकेता ने 43 लाख रुपये लोन की रकम और 8.50 लाख रुपये लिया। कुल 51.50 लाख रुपये श्रीपत एंड कंस्ट्रक्शन फर्म तथा पंकज कुमार यादव के सेल्फ खातों में भेजे। पंकज यादव ने अक्तूबर 2025 तक बैंक की ईएमआई जमा की, लेकिन इसके बाद ईएमआई भेजना बंद कर दिया। आरोप है कि अब न तो रकम वापस की जा रही है और न ही उसके बदले जमीन उपलब्ध कराई जा रही है。

सवाल और जवाब

यह मामला किस स्थान से संबंधित है?
यह मामला वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र से संबंधित है।
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