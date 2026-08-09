Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: भूमि पूजन आज, सड़क निर्माण शुरू होगा

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने के लिए रविवार को भूमि पूजन होगा। शहर दक्षिणी विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी सुबह 9 बजे पूजन-अर्चन कर सड़क निर्माण की शुरुआत करेंगे। चौक छोर से काम शुरू कराया जाएगा। इसको लेकर रविवार रात को पीडब्ल्यूडी (प्रांतीय खंड) के अफसरों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। दालमंडी की 650 मीटर लम्बी सड़क को तकरीबन 221 करोड़ की लागत से 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसके दायरे में 184 भवन आ रहे हैं। अब 132 भवनों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। 150 रजिस्ट्री कराए, नगर निगम से जर्जर और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) से अवैध घोषित भवनों को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है, जबकि 20 भवनों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। सड़क निर्माण शुरू कराने के लिए चौक साइड में पर्याप्त जगह मिल गई है। बता दें कि दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर में धनतेरस के दिन पहले भवन की रजिस्ट्री कराई गई थी। इसके बाद से कई उतार-चढ़ाव और विवादों के बीच ध्वस्तीकरण जारी रहा। अब सड़क निर्माण की तैयारी हो गई है। रविवार को विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी भूमि पूजन करके चौड़ीकरण की शुरुआत करेंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि पहले मिट्टी समतल की जाएगी। फिर ड्रेन-डक्ट निर्माण के लिए गड्ढों की खोदाई शुरू कराई जाएगी。