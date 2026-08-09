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Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: भूमि पूजन आज, सड़क निर्माण शुरू होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने के लिए रविवार को भूमि पूजन होगा। ये कार्य विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी द्वारा प्रारंभ होगा। इस सड़क के चौड़ीकरण पर लगभग 221 करोड़ की लागत आने की संभावना है, जिसमें 184 भवनों का रजिस्ट्रीकरण भी किया गया है।

Varanasi News: दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: भूमि पूजन आज, सड़क निर्माण शुरू होगा

Varanasi News: वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने के लिए रविवार को भूमि पूजन होगा। शहर दक्षिणी विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी सुबह 9 बजे पूजन-अर्चन कर सड़क निर्माण की शुरुआत करेंगे। चौक छोर से काम शुरू कराया जाएगा। इसको लेकर रविवार रात को पीडब्ल्यूडी (प्रांतीय खंड) के अफसरों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। दालमंडी की 650 मीटर लम्बी सड़क को तकरीबन 221 करोड़ की लागत से 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसके दायरे में 184 भवन आ रहे हैं। अब 132 भवनों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। 150 रजिस्ट्री कराए, नगर निगम से जर्जर और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) से अवैध घोषित भवनों को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है, जबकि 20 भवनों का ध्वस्तीकरण चल रहा है। सड़क निर्माण शुरू कराने के लिए चौक साइड में पर्याप्त जगह मिल गई है। बता दें कि दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर में धनतेरस के दिन पहले भवन की रजिस्ट्री कराई गई थी। इसके बाद से कई उतार-चढ़ाव और विवादों के बीच ध्वस्तीकरण जारी रहा। अब सड़क निर्माण की तैयारी हो गई है। रविवार को विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी भूमि पूजन करके चौड़ीकरण की शुरुआत करेंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि पहले मिट्टी समतल की जाएगी। फिर ड्रेन-डक्ट निर्माण के लिए गड्ढों की खोदाई शुरू कराई जाएगी。

सबसे चौड़े फुटपाथ वाली सड़क होगी, हेरिटेज लाइटें जगमगाएंगी

दालमंडी में शहर की पहली ऐसी सड़क होगी। जिसके फुटपाथ अन्य प्रमुख सड़कों की अपेक्षा 80 सेंटीमीटर ज्यादा चौड़े होंगे। यानी, दोनों ओर 3.2-3.2 मीटर चौड़े फुटपाथ होंगे। फुटपाथ भी सड़क से लगभग आठ इंच होंगे। अमूमन लंका रोड, सेंट्रल जेल रोड, गोदौलिया रोड पर करीब 3 मीटर या इससे कम चौड़े फुटपाथ हैं। यह कवायद काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर की गई है। सड़क और फुटपाथ के बीच में सीएनसी कट रेलिंग बनाई जाएगी, जबकि किनारों को हेरिटेज लाइटों से जगमग किया जाएगा।

दिक्कतें जरूर आईं पर मूर्त रूप लेने लगा प्रोजेक्ट

दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना को मूर्त रूप देने में कई तरह की दिक्कतें आईं। दालमंडी में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने दर्जनों भवनों को अवैध घोषित कर दिया। जबकि नगर निगम ने अपनी उम्र पार कर चुके मकानों को जर्जर घोषित कर दिया। हालांकि इन भवनों को तोड़ने में विभागों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। विरोध प्रदर्शन से लेकर अधिकारियों से भवन स्वामियों के विवाद तक हुए। दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण को लेकर अन्य सड़कों की अपेक्षा न्यायालयों में सैकड़ों याचिकाएं भी दायर की गईं। हालांकि अधिकारियों की सूझबूझ और भवन स्वामियों को समझाने-बुझाने से सभी मामलों का निस्तारण भी हो गया।

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दालमंडी मार्ग चौड़ा करने के लिए भूमि पूजन कब होगा?
दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने के लिए भूमि पूजन रविवार को होगा।
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