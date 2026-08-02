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Varanasi News: संकल्प ने वितरित किया खिचड़ी का प्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में सावन के पहले शनिवार को संकल्प संस्था द्वारा चौक क्षेत्र में भक्तों में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर शीतल जल सेवा भी की गई। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया।

Varanasi News: संकल्प ने वितरित किया खिचड़ी का प्रसाद

Varanasi News: वाराणसी। सावन के प्रथम शनिवार पर संकल्प संस्था की ओर से चौक क्षेत्र में खिचड़ी का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। शीतल जल सेवा भी की गई। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन, प्रो.रामजी अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, मृदुला रानी अग्रवाल, गिरधर दास अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, रमनलता अग्रवाल, शिवकुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, रमेशचंद्र अग्रवाल आदि ने सहयोग किया।

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