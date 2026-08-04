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Varanasi News: चेहल्लुम पर दोषीपुरा मस्जिद की चाबी शिया पक्ष को सौंपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में चेहल्लुम के दौरान सोमवार रात को दोषीपुरा मस्जिद की चाबी सुन्नी पक्ष से शिया पक्ष को सौंप दी गई। यह प्रक्रिया प्रशासन की निगरानी में सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सुन्नी पक्ष के हफीजुर रहमान ने चाबी शिया पक्ष के गुलजार अली को दी। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

Varanasi News: चेहल्लुम पर दोषीपुरा मस्जिद की चाबी शिया पक्ष को सौंपी

Varanasi News: वाराणसी। चेहल्लुम पर सोमवार रात करीब नौ बजे दोषीपुरा मस्जिद की चाबी परंपरागत व्यवस्था के तहत सुन्नी पक्ष से शिया पक्ष को सौंप दी गई। प्रशासन की निगरानी में यह प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सुन्नी पक्ष के हफीजुर रहमान उर्फ इद्दुर ने मस्जिद की चाबी शिया पक्ष के गुलजार अली को सौंपी। सुन्नी पक्ष की ओर से सलीम और अब्दुल सलीम जबकि शिया पक्ष की ओर से रिजवान हैदर एवं कल्बे अब्बास ने चाबी हस्तांतरण प्रक्रिया में भाग लिया। चेहल्लुम के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

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