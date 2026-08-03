Varanasi News: नृत्यांजलि में जीवंत हुई गुरु-शिष्य परंपरा
Varanasi News: वाराणसी में नृत्यांग कथक फाउंडेशन द्वारा आयोजित नृत्यांजलि कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों ने कथक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में गुरु-शिष्य परंपरा को जीवंत किया गया। अंत में संतोष मिश्र ने शास्त्रीय गायन किया। आयोजन में पं. माताप्रसाद मिश्र और पं. रविशंकर मिश्र भी उपस्थित रहे।
Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। नृत्यांग कथक फाउंडेशन की ओर से रविवार को दुर्गाकुंड में आयोजित नृत्यांजलि कार्यक्रम में गुरु-शिष्य परंपरा जीवंत हुई। फाउंडेशन के 21 विद्यार्थियों ने कथक पर केंद्रित प्रस्तुतियों से आगतों को आनंदित आरंभ में बच्चों ने नृत्य नाटिका से गुरु के महत्व को दर्शाया। इसके पश्चात कथक की विविध प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों में आमानी सेठ, मैत्री नगर, ताश्वी सिंह, राघवी सिंह चंदेल, वत्सला, अनिका सहगल, मिशिका, आर्णा सिंह, कृति सिंह, प्राणवी, अनन्या बिस्वास, माधवी सिंह, अंबिका, मान्या सिंह, कविता सिंह, प्रांजलि, समीक्षा शर्मा, विदिशा, तुतांकर नामा, शिवांग एवं स्मृति ने हिस्सा लिया। अंत में संतोष मिश्र का शास्त्रीय गायन हुआ।
उनके साथ तबला पर उदयशंकर मिश्र एवं सारंगी पर ओम सहाय मिश्र ने संगत की। कथक नर्तक पं. माताप्रसाद मिश्र एवं पं. रविशंकर मिश्र बतौर अतिथि उपस्थित रहे। आगतों का स्वागत फाउंडेशन की निदेशक स्नेहा बजाज तथा धन्यवाद ज्ञापन रुद्रशंकर मिश्र ने किया।
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