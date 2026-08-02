Varanasi News: बेलाबाड़ी में आज सजेगी कजरी और सावन गीतों की संध्या

Varanasi News: वाराणसी। आवर्तन संगीत संस्था एवं संस्कार भारती, काशी प्रांत की ओर से दो अगस्त को कन्हैयालाल स्मृति भवन रथयात्रा में बेला बाड़ी (कजरी उत्सव) का आयोजन होने जा रहा है। यह जानकारी शनिवार को आवर्तन संगीत संस्था की सचिव विदुषी सुचरिता गुप्ता ने गांधीनगर सिगरा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दया शंकर मिश्रा ‘दयालु’ और आकाशवाणी वाराणसी के निदेशक प्रफुल्ल कुमार सिन्हा की मौजूदगी रहेगी। आयोजन में संस्था के विद्यार्थी कई रागों के साथ सावनी और झूला गीत, ठुमरी तथा पारंपरिक कजरी की प्रस्तुतियां देंगे। महिला समूह की भारतेंदु हरिश्चंद्र की कजरी एवं पारंपरिक ढुनमुनिया कजरी की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी।