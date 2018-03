राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे काशी, NHAI की 5 परियोजनाओं की रखी नींव

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को काशी पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद की काशी में यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ने आज यहां बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी साढ़े तीन हजार करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित 10 युवाओं को विभिन्न कंपनियों की ओर से नियुक्ति पत्र भी सौंपे। वह साढ़े आठ घंटे काशी में गुजारेंगे।

