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Varanasi News: कांवरियों ने उतारी मां गंगा की आरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: सावन के प्रथम दिन घाट किनारे गंगा जल संरक्षण के नारे गूंजे। दशाश्वमेध घाट पर गुरुवार को केसरियाधारी शिवभक्तों ने नमामि गंगे के साथ गंगा जल संरक्षण का

Varanasi News: कांवरियों ने उतारी मां गंगा की आरती

Varanasi News: वाराणसी। सावन के प्रथम दिन घाट किनारे गंगा जल संरक्षण के नारे गूंजे। दशाश्वमेध घाट पर गुरुवार को केसरियाधारी शिवभक्तों ने नमामि गंगे के साथ गंगा जल संरक्षण का संकल्प किया। कांवरियों ने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता में भी हाथ बंटाया। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, नवीन गुप्ता, नरेंद्र बघेल रामकृष्ण सूर्यवंशी, प्रिंस शाही, चंद्रभूषण मिश्रा, महेंद्र, निखिल, विकास सिंह, हरिओम बाबा व बड़ी संख्या में कांवरिया रहे।

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