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Varanasi News: संविदा चालक भर्ती को लगा रोजगार मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी) में बुधवार को रोडवेज के संविदा चालक भर्ती के लिए रोजगार मेला आयोजित हुआ। 16 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बीडीओ सुरेंद्र सिंह यादव और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. महेंद्र सिंह पटेल ने अभ्यर्थियों से संवाद किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। रोजगार मेले को युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बताया गया।

Varanasi News: संविदा चालक भर्ती को लगा रोजगार मेला

Varanasi News: रोहनिया (वाराणसी), संवाद। आराजी लाइन ब्लॉक सभागार में बुधवार को रोडवेज में संविदा चालक भर्ती के लिए रोजगार मेला लगा। इस दौरान 16 लोगों ने आवेदन किया। बीडीओ सुरेंद्र सिंह यादव और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. महेंद्र सिंह पटेल ने मेले में अभ्यर्थियों से संवाद किया। उनके दस्तावेजों, पात्रता, अनुभव और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ली गई। बीडीओ ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। मेले में रोडवेज की ओर से कार्यालय सहायक इकबाल अंसारी, कमलेश कुमार सोनकर आदि मौजूद थे।

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