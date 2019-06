बालाकोट से चर्चा में आई इटली की पत्रकार इस बार वाराणसी पुलिस से आहत, अमित शाह को ट्वीट ने मचाई खलबली

बालाकोट हमले पर पाकिस्तानी करतूतों का खुलासा करने वाली इटली की पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो इस बार वाराणसी पुलिस से आहत हैं। वाराणसी पुलिस को भ्रष्ट बताते हुए उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू किया तो सीधे पुलिस कप्तान ने मोर्चा संभाल लिया। अपना फोन नंबर ट्वीट करते हुए एसएसपी ने बात करने की गुजारिश कर दी।

मामला भेलूपुर थाने से जुड़ा होने के कारण सीओ भेलूपुर अनिल कुमार को जांच दी गई है। फ्रांसेस्का मरीनो ने ही बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सच दुनिया के सामने रखा था और साल 2010 में आतंकी हाफ़िज़ सईद का इंटरव्यू लेकर खलबली मचा दी थी।

यह है पूरा मामला

फ्रांसेस्का के अनुसार, उन्होंने वाराणसी के संध्या और राम नाम के दो बच्चों को बहुत पहले गोद ले लिया था। दोनों को अपने साथ वह इटली लेकर चली गई थीं। संध्या के बड़े होने पर उन्होंने उसकी शादी बनारस में ही करा दी। इसी बीच राम ने भी बनारस की ही एक लड़की से शादी की इच्छा जाहिर की। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। शादी के बाद राम की पत्नी न तो बनारस स्थित घर आई और न ही वह इटली आई। इस पर दोनों ने तलाक की ओर कदम बढ़ा दिया। मामला थाने तक पहुंचा अौर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप भी लग गया। पांच लाख शादी खर्च सहित सात लाख रुपयों की डिमांड हुई। फ्रांसेस्का ने दहेज के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया।

He spoke to Sandhya and told her better she gives money to the family of the girl otherwise the police will force Ram and Sandhya to go back to Benares, will take their passport and throw them in jail. My compliments, @Uppolice! You never change!@AmitShah @smritiirani