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Varanasi News: डॉ.यमुना सिंह ने संभाला अध्यक्ष पद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी एलीट की नई कार्यकारिणी ने गुरुवार को शपथ ली। कार्यक्रम में डॉ. यमुना सिंह को अध्यक्ष, रजनी अग्रवाल को सचिव और प्रियंका अग्रवाल को आईएसओ नियुक्त किया गया। सदस्यों ने वृद्धाश्रम की पीड़ा पर आधारित नाटिका प्रस्तुत की और गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

डॉ.यमुना सिंह ने संभाला अध्यक्ष पद
डॉ.यमुना सिंह ने संभाला अध्यक्ष पद

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी एलीट की नई कार्यकारिणी ने गुरुवार को पदभार संभाला। कैंटोंमेंट स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम में डॉ. यमुना सिंह ने अध्यक्ष, रजनी अग्रवाल ने सचिव, प्रियंका अग्रवाल ने आईएसओ, सुषमा अग्रवाल ने एडिटर तथा शालिनी गोयल ने कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। मुख्य अतिथि पूर्व कोषाध्यक्ष अर्चना वाजपेयी ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। सरिता गुप्ता एवं संगीता गुप्ता ने भगवान गणेश की वंदना की। क्लब के सदस्यों ने वृद्धाश्रम की पीड़ा पर आधारित एक नाटिका प्रस्तुत की। नाटिका में मुख्य भूमिका सरिता गुप्ता, बेला अग्रवाल, संगीता गुप्ता, जूली जायसवाल, प्रियंका अग्रवाल ने निभाई।

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इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर अनुराधा भाटिया, पीडीसी कुसुम मित्तल, आशा अग्रवाल, ज्योति जैन, नीलम अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, अनीता तिवारी मौजूद रहीं।

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