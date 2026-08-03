Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: 45.30 करोड़ से बरेका और आसपास वर्षा जल के निकासी को बनेगा ड्रेनेज नेटवर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) और नगर निगम के बीच 45.30 करोड़ की समेकित वर्षा जल निकासी परियोजना पर समझौता हुआ है। बरेका द्वारा 24.00 करोड़ और नगर निगम द्वारा 21.30 करोड़ का योगदान किया जाएगा। परियोजना से बारिश के पानी से सुरक्षा और जलभराव की समस्याओं में राहत मिलेगी।

45.30 करोड़ से बरेका और आसपास वर्षा जल के निकासी को बनेगा ड्रेनेज नेटवर्क
45.30 करोड़ से बरेका और आसपास वर्षा जल के निकासी को बनेगा ड्रेनेज नेटवर्क

Varanasi News: वाराणसी, हिटी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) और आसपास के इलाकों में जलनिकाशी का नेटवर्क तैयार होगा। नगर निगम और बरेका के बीच इस सम्बन्ध में 45.30 करोड़ की समेकित वर्षा जल निकासी (इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज) परियोजना पर समझौता हुआ है। बरेका महाप्रबंधक आशुतोष पंत एवं नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की उपस्थिति में सोमवार को बरेका की ओर से उप मुख्य इंजीनियर साकेत तथा नगर निगम की ओर से अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना पहाड़ी गेट से चितईपुर रोड तक लगभग 14.20 किलोमीटर लंबी समेकित वर्षा जल निकासी प्रणाली के निर्माण से संबंधित है। इसकी कुल लागत 45.30 करोड़ है, जिसमें बरेका 24.00 करोड़ तथा नगर निगम 21.30 करोड़ का योगदान देगा। परियोजना के अंतर्गत बरेका अपने परिसर में इंटरसेप्टर ड्रेनों का निर्माण कराएगा, जबकि नगर निगम अपने क्षेत्र में आवश्यक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करेगा。

परियोजना का लाभ

परियोजना के पूर्ण होने पर बरेका की पश्चिम कॉलोनी स्थित रेलवे आवास वर्षा जल से सुरक्षित रहेंगे तथा भवनों की दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित होगी। साथ ही बरेका से सटे नगर निगम क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को मानसून के दौरान जलभराव एवं आवागमन संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत मिलेगी।

उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर मनीष कुमार, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेक शील, प्रधान वित्त सलाहकार मुक्तेश मित्तल, प्रमुख मुख्य इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक सागर सहित बरेका एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बरेका और नगर निगम के बीच कितनी राशि का समझौता हुआ है?
बरेका और नगर निगम के बीच 45.30 करोड़ की राशि का समझौता हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।