Varanasi News: घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को वन विभाग को सौंपा
Varanasi News: मिर्जामुराद में बुधवार को एक महिला को खेत में घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर मिला। मोर के शरीर पर चोट के निशान थे, जो संभवतः किसी जंगली जानवर के हमले का परिणाम थे। महिला ने मोर को सड़क तक लाया, जहां भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचित किया गया। मोर को वन विभाग के हवाले कर दिया गया।
Varanasi News: मिर्जामुराद। लालपुर चट्टी स्थित नहर के पास बुधवार को खेत में एक महिला को राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आशंका जताई जा रही है कि किसी जंगली जानवर के हमले में वह घायल हुआ है। महिला घायल मोर को उठाकर सड़क तक लाई, जहां उसे देखकर भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और मोर को वन विभाग को सौंप दिया।
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