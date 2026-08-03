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Varanasi News: बिड़ला अस्पताल में महिला-प्रसूति वार्ड लोकार्पित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी में आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में महिला एवं प्रसूति वार्ड का लोकार्पण किया। इससे माताओं और नवजात शिशुओं को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वार्ड में आईसीयू और विशेषज्ञ डॉक्टरों की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। 'आयुष्मान' योजना के तहत मुफ्त उपचार भी किया जाएगा।

Varanasi News: बिड़ला अस्पताल में महिला-प्रसूति वार्ड लोकार्पित

Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। मच्छोदरी स्थित राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में रविवार को आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने महिला एवं प्रसूति वार्ड का लोकार्पण किया। कहा कि इससे माताओं और नवजात शिशुओं को आधुनिक-गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। आयुष मंत्री ने कहा कि लोकार्पित वार्ड में आईसीयू, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल की विशेष व्यवस्था होगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। संस्था के उपाध्यक्ष दीपक बजाज ने बताया कि ‘आयुष्मान’ योजना के तहत जरूरतमंदों को ₹पांच लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार होता है। अस्पताल में आठ बेड वाली डायलिसिस यूनिट है जहां प्रतिमाह पांच सौ डायलिसिस होती है।

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ऑर्थो, न्यूरो और स्त्रीरोग संबंधी सर्जरी तथा लेप्रोस्कोपी की सुविधा है। सचिव जगदीश झुनझुनवाला, आरके चौधरी, डॉ. प्रियदर्शनी अग्रवाल, डॉ. अनन्या अग्रवाल, संजीव कुमार शाह, गौरीशंकर नेवर, गौरव राठी, डॉ. ऋषभ जायसवाल, दीनानाथ झुनझुनवाला, डॉ. सुशील कुमार जायसवाल, अनिल अग्रवाल, डॉ. सुभाष श्रीवास्तव, डॉ. आरएन पाठक रहे।

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