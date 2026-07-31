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Varanasi News: अवैध कब्जा हटवाने की गुहार लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: पिंडरा (वाराणसी) में विपिन कुमारी उर्फ गुड्डी देवी ने अपने पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गुहार लगाई। एसडीएम कुंदनराज कपूर ने कार्रवाई के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनकी भूमि पर निर्माण हो रहा है और विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

Varanasi News: अवैध कब्जा हटवाने की गुहार लगाई

Varanasi News: पिंडरा (वाराणसी)। अवसानपुर गांव में पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की गुहार विपिन कुमारी उर्फ गुड्डी देवी ने लगाई। एसडीएम कुंदनराज कपूर ने गुरुवार को निर्देश दिया कि टीम गठित कर मामले कार्रवाई की जाए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनकी पैतृक भूमि बड़ागांव में है। इस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

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