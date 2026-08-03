Varanasi News: आईआईटी बीएचयू का जूनियर लैब असिस्टेंट ठगी में फंसा
Varanasi News: आईआईटी बीएचयू के जूनियर लैब असिस्टेंट दिनेश कुमार और उसकी पत्नी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 20.50 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। शिकायतकर्ता अनिल पटेल का कहना है कि दिनेश ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर रुपये लिए और लौटाने में आनाकानी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। आईआईटी बीएचयू के बायो केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में जूनियर लैब असिस्टेंट दिनेश कुमार और उसकी पत्नी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 20.50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर उक्त दोनों के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हाई प्रोफाइल मामला होने के नाते पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के पहले छानबीन कर रही है। चितईपुर के सराय डंगरी कला निवासी अनिल पटेल ने सीपी से शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार सुसुवाही में रहने वाले जूनियर लैब असिस्टेंट दिनेश कुमार ने अनिल पटेल के भाई अजीत और भाभी प्रीति की बीएचयू में नौकरी लगवाने के लिए दो वर्ष पहले 20 लाख 50 हजार रुपये लिए। उसने अजीत और प्रीति को बीएचयू के डिप्टी रजिस्टार शिवकुमार त्रिपाठी के हस्ताक्षर वाला एक ज्वाइनिंग लेटर दिया। लेटर पर प्रिन्सिपल सेक्योरिटी एंड एलाइड सर्विस प्रावइवेट लिमिटेड का नाम था। अनिल अपने भाई और पत्नी को ज्वाइन कराने बीएचयू गया तो उसे ज्वाइनिंग लेटर के फर्जी होने की जानकारी हुई। इस संबंध में पूछने पर दिनेश ने पहले आनाकानी की, फिर कहा कि अगली डेट पर ज्वाइनिंग होगी। उसे दोबारा ज्वाइनिंग लेटर दिया, वह भी फर्जी निकला。
दबाव पड़ा तो आठ लाख लौटाए
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे जाने की जानकारी हुई तो अनिल और उसके भाई ने रुपये लौटाने का दिनेश पर दबाव बनाया। दिनेश ने बहुत मुश्किल से आठ लाख रुपये लौटाए। बाकी राशि के लिए दो चेक दिए। बैंक में दिनेश का हस्ताक्षर भी फर्जी मिला, दोनों चेक रद हो गए। तब दिनेश और उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने स्टांप पेपर पर लिखा कि सात फरवरी-2026 तक बाकी रुपये वापस कर दिए जाएंगे मगर अब तक भुक्तभोगियों को रुपये वापस नहीं मिले। अनिल ने आरोप लगाया है कि रुपये मांगने पर दिनेश अब दलित उत्पीड़न एवं अन्य केस में फंसाने की धमकी दे रहा है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Kumar Varma
शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।
विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
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