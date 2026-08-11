Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Varanasi News: धोखाधड़ी करके पैसा लेने वाले वाले एकाउंटेंट पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

Varanasi News: वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक अस्पताल के पूर्व एकाउंटेंट संजय कुमार दवे के खिलाफ 705611 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की शिकायत पर एसीपी भेलूपुर ने कार्रवाई की। दवे ने अनधिकृत तरीके से पैसे लिए और अस्पताल का सीयूजी नंबर वापस नहीं किया।

Varanasi News: धोखाधड़ी करके पैसा लेने वाले वाले एकाउंटेंट पर केस दर्ज

Varanasi News: वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के गुरुधाम इलाके में स्थित वाराणसी अस्पताल में पूर्व कार्यरत एकाउंटेंट संजय कुमार दवे के खिलाफ पद रहते हुए अस्पताल का 705611 रुपए धोखाधड़ी करके लेने के मामले में अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सिद्धार्थ चरण की शिकायत पर एसीपी भेलूपुर के निर्देश पर दर्ज किया गया।चौक के चौखंभा ग्वालदास साहू लेन का रहने वाले संजय कुमार पिछले 2005 से अस्पताल में एकाउंटेंट था। आरोपी पूरा विश्वास में लेकर अनाधिकृत तरीके से पैसा ले लिया।अस्पताल का सीयूजी नंबर वापस नहीं किया।उसी नंबर से व्हाट्स चल रहा है।जिसके कारण अस्पताल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:कंपनी का जीएसटी पहचान चोरी कर 9.32 करोड़ का साइबर फ्रॉड
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।