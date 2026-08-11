Varanasi News: धोखाधड़ी करके पैसा लेने वाले वाले एकाउंटेंट पर केस दर्ज
Varanasi News: वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक अस्पताल के पूर्व एकाउंटेंट संजय कुमार दवे के खिलाफ 705611 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की शिकायत पर एसीपी भेलूपुर ने कार्रवाई की। दवे ने अनधिकृत तरीके से पैसे लिए और अस्पताल का सीयूजी नंबर वापस नहीं किया।
Varanasi News: वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के गुरुधाम इलाके में स्थित वाराणसी अस्पताल में पूर्व कार्यरत एकाउंटेंट संजय कुमार दवे के खिलाफ पद रहते हुए अस्पताल का 705611 रुपए धोखाधड़ी करके लेने के मामले में अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सिद्धार्थ चरण की शिकायत पर एसीपी भेलूपुर के निर्देश पर दर्ज किया गया।चौक के चौखंभा ग्वालदास साहू लेन का रहने वाले संजय कुमार पिछले 2005 से अस्पताल में एकाउंटेंट था। आरोपी पूरा विश्वास में लेकर अनाधिकृत तरीके से पैसा ले लिया।अस्पताल का सीयूजी नंबर वापस नहीं किया।उसी नंबर से व्हाट्स चल रहा है।जिसके कारण अस्पताल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
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