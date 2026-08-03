Varanasi News: ब्राह्मण परिषद ने किया विद्वानों का सम्मान

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सरयूपारीण ब्राह्मण परिषद के तत्वावधान में रविवार को तुलसी घाट स्थित होटल वाराणसी हेरिटेज में व्यास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के विद्वानों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री और महापौर ने विद्वजनों का सम्मान किया।

Varanasi News: वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सरयूपारीण ब्राह्मण परिषद के तत्वावधान में रविवार को तुलसी घाट स्थित होटल वाराणसी हेरिटेज के सभागार में व्यास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज के विद्वानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष पं.पारसनाथ उपाध्याय ने की।

मुख्य अतिथि का संबोधन मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री डॉ.दयाशंकर मिश्र 'दयालु' और विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने विद्वतजनों का सम्मान किया। सम्मानित होने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन की डॉ. शशिकला त्रिपाठी उपाध्याय, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अलंकार तिवारी, आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्रो.सुचिता त्रिपाठी, बीएचयू के डॉ.देवानंद उपाध्याय, डॉ.वेदप्रकाश शर्मा, ममता मिश्रा, डॉ. प्रेमशंकर पांडेय एवं डॉ.आकांक्षा पांडेय, सीए शोभित पांडेय शामिल हैं।

सम्मान समारोह डॉ.दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने कहा कि राष्ट्र निर्माण एवं संस्कार निर्माण में ब्राह्मण समाज की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने परिषद के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं। आरंभ में पं.पंकज पांडेय, कृष्णा त्रिपाठी एवं आनंद प्रकाश ने मंगलाचरण किया। सम्मानितजनों का परिचय डॉ.पीएस व्याडगी ने दिया। स्वागत डॉ.गिरीशचंद तिवारी, संचालन मिलन चतुर्वेदी और धन्यवाद ज्ञापन सदाकांत शुक्ला ने किया।

इनकी रही उपस्थिति डॉ.नागेंद्र द्विवेदी, नरेंद्रराम त्रिपाठी, डॉ.महेंद्र तिवारी अलंकार, डीपी.त्रिपाठी, रमाकांत त्रिपाठी, सिद्धार्थ पांडेय, शिवदत्त द्विवेदी, विश्वनाथ दूबे, वाचस्पति मिश्रा, बब्बू पांडेय, प्रेमशंकर तिवारी, डॉ.शैलेंद्र उपाध्याय, अतुल पांडेय, मदनमोहन तिवारी, मुक्तेश्वर दूबे, चंद्रशेखर उपाध्याय, रवि मिश्रा, पद्मनाथ मिश्रा, संजय द्विवेदी, निर्मला दूबे, अमरेंद्र तिवारी, डॉ.संध्या पांडेय, संतोष पांडेय, डॉ.मनीष तिवारी, डॉ.विवेक तिवारी, श्वेता उपाध्याय,कलाधर दूबे आदि उपस्थित रहे।