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Varanasi News: मकान का छज्जा निकालने को काट दिया बिजली पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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Varanasi News: वाराणसी के दुर्गाकुंड की कैवल्यधाम एक्सटेंशन कॉलोनी में एक भवन स्वामी ने छज्जा निकालने के लिए बिजली पोल का ऊपरी हिस्सा काट दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बिजली विभाग ने निरीक्षण किया, और मामला नगर निगम को सौंप दिया। भवन स्वामी ने पिछले तीन महीने से सड़क पर गिट्टी-मोरंग और बालू रखकर कब्जा किया हुआ है।

Varanasi News: मकान का छज्जा निकालने को काट दिया बिजली पोल

Varanasi News: वाराणसी। दुर्गाकुंड की कैवल्यधाम एक्सटेंशन कॉलोनी में एक भवन स्वामी मकान का छज्जा निकालने के लिए बिजली पोल के ऊपरी हिस्से को काट दिया। इसकी स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और नगर निगम से शिकायत की तो बिजली विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। नगर निगम का मामला होने के कारण वहां सूचना भेज दी गई है। इस व्यक्ति ने तीन माह से सड़क पर गिट्टी-मोरंग, बालू रखकर कब्जा किया हुआ है।

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